Nazlı Sabancı’dan kafaları karıştıran hamle! Babalık davası sonrası atağa geçti

Hacı Sabancı'nın, Fatma Daldemir ile ilişkisinden 'Uzay' adında bir oğlu olduğu ortaya çıktı. Daldemir Hacı Sabancı’ya babalık davası açtı ve mahkeme kanıtları yeterli buldu. Kararın ardından Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı, bir hamle yaparak kişisel sosyal medya hesabındaki soyadını kaldırdı.

Hacı Sabancı, Nazlı Kayı ile sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evliliğinden Arzu Alara adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Çiftin bu mutluluğu babalık davasıyla adeta yıkıldı.

NE OLMUŞTU

BABALIK DAVASI AÇTI

Hacı Saabancıyla sosyal medyadan tanışıp ilişki yaşayan Fatma Daldemir, 4 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek Hacı Sbancı’ya babalık davası açmıştı.

DNA RAPORU ÇIKTI

Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay’ın babası olduğu kesinleşirken, babalık davasının son duruşması dün yapıldı. Mahkeme kanıtları yeterli buldu.

AVUKATLARI ARACILIĞIYLA İTİRAZ ETTİ

Hacı Sabancı'nın avukatı, DNA raporunun güvenilir olmadığı gerekçesiyle davanın reddini talep etmişti.

SON NOKTAYI MAHKEME KOYDU

Mahkeme kanıtları yeterli bularak davanın kabul edilmesine karar verdi. Mahkeme Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna karar verdi.

NAZLI SABANCI ATAĞA GEÇTİ

Magazin gündemini yerinden sarsan davanın ardından gözler Nazlı Sabancı’ya çevrildi. Kararın ardından Nazlı Sabancı sosyal medya hesabından 'Sabancı' soyadını kaldırdı.

Adını yalnızca 'Nazlı' yapan ünlü isim, daha sonra Sabancı ismini tekrar ekledi.