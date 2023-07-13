Nazlı Sabancı'dan karnı burnunda yeni pozlar

İki yıl önce Hacı Sabancı ile dünyaevine giren Nazlı Sabancı, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Sabancı, tatilde verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.