Nazlı’dan acı haber! Sevgilisi Uzi’yle vurmuştu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Nazlı’dan acı haber! Sevgilisi Uzi’yle vurmuştu
İstanbul Bayrampaşa’da yaşanan bir olayda, 25 yaşındaki Eniz Kurtuluş tarafından Uzi adlı silahla vurulan 19 yaşındaki Nazlı Elmas, hastanede tedavi görürken hayatını kaybetti.

Olay, Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi’nde geçen gece saat 23.00 civarında gerçekleşti. Polise ifade veren şüpheli Eniz Kurtuluş, yanlışlıkla sevgilisi Nazlı Elmas’ı Uzi adlı suikast silahıyla vurduğunu belirtti.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Elmas’ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Bu sırada polis ekipleri de şüpheli Kurtuluş’u yakaladı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurtuluş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavi gören Nazlı Elmas ise ne yazık ki hayatını kaybetti.

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