NBA başlamadan sürpriz performans

NBA'de hazırlık maçları dönemi, dün gece oynanan iki maçla devam ederken alınan sonuçlar dikkat çekti.

NBA başlamadan sürpriz performans

Editör: Fatma Demirkaya

Boston Celtics, geçtiğimiz gece oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Philadelphia 76ers'ı 112-101 mağlup etti.
Payton Pritchard 17 sayı atarak üst üste üçüncü hazırlık maçında Boston'a bu alanda liderlik etti ve Celtics'in dört gün içinde ikinci kez 76ers'ı yenmesinde büyük rol oynadı.
Kristaps Porzingis, Jrue Holiday ve Derrick White ilk yarıda 17'şer dakika forma giyerek, 11'er sayı kaydettiler.
Sixers cephesinde takımın yeni oyuncusu Kelly Oubre Jr. 18 sayı bulurken, Tyrese Maxey ise 17 sayı kaydetti. Joel Embiid ve James Harden ise yine forma giymedi.
LAKERS ACIMADI
Los Angeles Lakers, geçtiğimiz geceki hazırlık maçında Sacramento Kings'i 109-101 mağlup etti.
D'Angelo Russell, 21 sayısının 10'unu üçüncü çeyrekte bularak, Los Angeles ekibinin Anaheim'da oynanan karşılaşmada Sacramento'yu mağlup etmesinde dikkat çekti.
Lakers'ta Gabe Vincent 18 sayı, Rui Hachimura ve Taurean Prince ise 13'er sayı buldular. Russell ayrıca sekiz asist kaydetti. LeBron James ve Anthony Davis ikilisi ise oynamadı.
De'Aaron Fox 18 sayıyla Kings'in en skorer ismi olurken, Domantas Sabonis 10 sayı, 16 ribaund ve 5 asistle, Harrison Barnes ise 15 sayıyla mücadele etti.

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