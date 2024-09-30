NBA efsanesi Dikembe Mutombo hayatını kaybetti

NBA’in efsane isimlerinden Dikembe Mutombo’dan acı haber geldi. Kongo asıllı basketbolcu 58 yaşında hayatını kaybetti. Efsane sporcu bir süredir beyin kanseri ile mücadele ediyordu.

19 yıl boyunca NBA'de oynayan Mutombo, 1991-2009 yılları arasında Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks ve Houston Rockets takımlarında mücadele etti. 8 kere All-Star seçilen Mutombo, NBA'deki en korkulan uzun adamlardan biriydi.

NBA kariyerinde 1196 maçta 9.8 sayı 10.3 ribaund 2.8 blok ortalamaları tutturan Mutombo, 3 kez blok kralı iki kez ribaund kralı olmuş, 4 kez de NBA’de yılın savunmacısı seçilmişti.