NBA efsanesi pes etti

Geçtiğimiz sezon Euroleague'de AS Monaco forması giyen Walker, NBA kariyerinde Hornets ile sekiz sezon (2011-19), Boston Celtics ile iki sezon (2019-21) ve New York Knicks (2021-22) ve Dallas Mavericks (2022-23) ile birer sezon geçirdi.

Walker sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Basketbol benim için hayal edebileceğimden çok daha fazlasını yaptı ve yaşadığım bu muhteşem yolculuk için çok müteşekkirim. Bununla birlikte, basketbolu resmen bıraktığımı paylaşmak için buradayım. Bu bir rüyaydı. Geriye dönüp baktığımda, kariyerimde başardığım şeylere hala inanamıyorum."

Yıldız guard Charlotte'ta üç kez NBA All-Star'ı oldu ve ardından 2019-20'de Boston'a transfer oldu. 33 yaşındaki Walker, 2021-22'de New York'ta 37 maç ve geçen sezon Dallas'ta sadece dokuz maç oynamak da dahil olmak üzere diz sorunları nedeniyle son zamanlarda önemli süreler kaçırdı.

Walker, Hornets'in en skorer oyuncusu olarak emekli olurken, oynadığı maç, asist ve top çalma sayılarında serinin ilk üçünde yer alıyor ve aynı zamanda atılan ve denenen 3 sayılık atışlarda, atılan ve denenen saha içi isabetlerinde ve atılan ve denenen serbest atışlarda takım rekorunu elinde tutuyor.

12 yıllık NBA kariyerinde 19.3 sayı ortalaması tutturan Walker, Connecticut'ı 2011 NCAA şampiyonluğuna neredeyse tek başına taşıyarak sezon sonunda dikkat çekici bir başarı elde ederek NBA'a kapak atmıştı.