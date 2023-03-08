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NBA'de ilginç dialog: Sen rapçi değilsin, NBA oyuncususun

Shaq'tan, Ja Morant'e ilginç gönderme: Sen rapçi değilsin, NBA oyuncususun.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 15:24
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NBA efsanesi Shaquille O'Neal'den flaş çıkış

NBA'de ilginç dialog: Sen rapçi değilsin, NBA oyuncususun
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NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'in yakın zamandaki silah olayı hakkında konuştu.
Morant'in Instagram canlı yayında tabancasını göstermesi olayı, son zamanlarda büyük bir tartışma konusu olmuş ve bu durum Grizzlies yıldızına ne olacağı hakkında pek çok spekülasyon ortaya çıkmıştı.
Olayla ilgili görüşlerini açıklayan Shaq, bunun "kötü bir tercih" olduğunu belirtirken, Morant'in bunun iyi bir tercih olmadığını bilecek "sağduyuya" sahip olması gerektiğini belirtti:
"Nereli olduğunu veya kimlerle takıldığını bilmiyorum. Ve bir önemi de yok. Kararı veren sen olduğunda, daha akıllı davranmalısın. IG'de canlı yayını başlat düğmesine basan kendisiydi, canlı yayına kendi çıktı.
Onun için üzülüyorum ama aynı zamanda annesi ve babası için de üzülüyorum. Kim bilir neler yaşıyorlardır...
Yani çocuklar, aptalca bir karar vermeden önce - hata değil, aptalca bir karar, bunun kimleri etkileyebileceğini bir düşünün. Annenizi, babanızı, çocuklarınızı...
Kendimizi, ulaşmak için çok çalıştığımız şeyi elimizden alabilecekleri pozisyona sokmayı bırakmamız lazım.
Kötü bir tercihti, kötü bir karardı... Yaptığının hiçbir mazereti yok. Bunun istediğin gibi gitmeyeceğini bilecek kadar sağduyuya sahip olman gerekiyor. Sen rapçi değilsin, NBA oyuncususun."
Bu olaydan önce Grizzlies formasıyla 27.1 sayı, 6.0 ribaund ve 8.2 asist ortalamaları yakalayan Morant'in bu sezon geri dönüp dönemeyeceği şu an için net değil.

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