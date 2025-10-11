NBA Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü George Aivazoglou; EuroLeague yönetimi, EuroLeague kulüpleri, NBA yönetimi ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ​​yönetimi arasında 8 Ekim'de İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen toplantı hakkında açıklama yaptı.

Aivazoglou, "FIBA ile iş birliği içinde, Avrupa basketbolunun büyümesini hızlandıracak, kıta genelindeki taraftarlara daha iyi hizmet edecek yeni bir model üzerine EuroLeague ile iyi niyetli görüşmeler yürütmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Proje üzerinde çalışmaya açık oldukların söyleyen Aivazoglou, "Avrupa'daki basketbolun muazzam potansiyeline ilişkin değerlendirmemizde ortak bir anlayışa varmamız halinde, bu proje üzerinde EuroLeague ile birlikte çalışmaya açık olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

EuroLeague'den toplantı hakkında yapılan açıklamada ise "Toplantı, kamuoyuna açık bilgiler dışında, öngörülen 'NBA Avrupa' projesi hakkında herhangi bir ayrıntı sunulmadan sona ermiş olsa da EuroLeague yapıcı diyalog için NBA'e, toplantıları teşvik edip düzenlediği ve tüm ilgili taraflara fayda sağlayacak bir iş birliği çerçevesi belirleme yönündeki devam eden çabaları için FIBA'ya teşekkürlerini sunar" denildi.

İŞ BİRLİĞİ İLKELERİ SIRALANDI

Açıklamada, EuroLeague'in ​​bu görüşmelere sürekli katılım taahhüdü yinelenirken olası bir iş birliği çerçevesinin aşağıdaki temel ilkelere uyması gerektiği vurgulandı:

1. Ortak Fayda: Herhangi bir öneri, günümüzün elit kulüp basketbol yapısını oluşturan kuruluşları ve bireyleri dışlamadan, tüm paydaşlara ve Avrupa basketboluna değer katmalıdır.

2. Kültürel Bütünlük: Avrupa basketbolunun gelenekleri, taraftar kitleleri ve benzersiz kimliği korunmalı ve muhafaza edilmelidir.

3. Rekabetçi Mükemmellik: Her girişim, Avrupa basketbolunun yüksek rekabet standartlarını korumayı ve geliştirmeyi hedeflemelidir.

4. Avrupa Yönetişimi: Avrupa basketbolunun çıkarlarının öncelikli olmasını sağlamak için karar alma yetkisi Avrupa'da kalmalıdır."

Açıklamada, "EuroLeague ve kulüpleri, bu temel ilkeler süreç boyunca gözetildiği sürece NBA ve FIBA ​​ile yapıcı görüşmeler yapmaya kararlıdır." bilgisi verildi.