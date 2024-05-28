NBA yasta. Efsane yıldız aniden öldü

Kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıklara rağmen, Walton iki NBA şampiyonluğu ve bir MVP ödülüne sahip oldu.

NBA'in en yetenekli oyuncularından biri olarak anılan Walton, 1973'te Kaliforniya Üniversitesi'ni Amerikan üniversite liginde zafere taşıdı.

1974 NBA Draftı'nda Portland Trail Blazers tarafından ilk tercih olarak seçilen 2.11 metrelik Walton, 1977-1978 sezonunda takımının şampiyon olmasının baş mimarıydı.

O sezonun finallerinde en değerli oyuncu olarak seçilen Walton, ne yazık ki genetik bir kemik hastalığı nedeniyle kariyerinin geri kalanını sakatlıklarla boğuşarak geçirdi.

1985-1986 sezonunda Boston Celtics ile bir şampiyonluk daha yaşayan Walton, sakatlıklar nedeniyle erken bir şekilde NBA kariyerini sonlandırdı ve sonrasında Amerika'nın en tanınmış spor yorumcularından biri olarak kariyerine devam etti.