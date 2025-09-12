NBA yıldızı Antetokounmpo, Ercan Osmani ile tanıştı!

Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 gibi farklı bir skorla yenerek finalde Almanya'nın rakibi oldu. Bu karşılaşmanın en değerli oyuncusu ise 12 Dev'in 27 yaşındaki Arnavut asıllı oyuncusu Ercan Osmani oldu.

Savunmada Yunanistan'ın NBA'de MVP unvanını alan Giannis Antetokounmpo'yu tutan milli basketbolcu harika bir iş çıkardı. Antetokounmpo, Türkiye'ye karşı sadece 12 sayı bulurken birçok pozisyonda güç durumda kaldı.

34 dakika sahada kalan Ercan Osmani'nin Yunanistan'ı yıktığı yer ise hücum oldu. 28 sayı atarak milli takımdaki kariyer rekorunu kıran basketbolcu, sekiz üç sayılı denemesinin altısında isabet buldu. Ercan ayrıca ikiliklerde de yedide beşle oynadı. Milli oyuncu istatistiklerine 6 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma ve 1 blok da ekledi. 33 verimlilik puanı ile oynayan Osmani sahadayken Türkiye Yunanistan'a 30 sayı fark attı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN ROLEX HEDİYESİ

Yunanistan maçının ardından konuşan Alperen Şengün takım arkadaşı Ercan Osmani'ye bir Rolex saat hediye edeceğini söyledi. Şengün "Ercan'a söz verdim, ‘Rolex alacağım’ dedim. Sözümü tutacağım, ona en iyi Rolex'i alacağım." ifadelerini kullandı.