Kevin Durant sakatlandı: Kritik maçları kaçıracak

Brooklyn Nets'te Kevin Durant'in sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta parkelerden uzak kalacak.

NBA ekibi Brooklyn Nets'in yıldız oyuncusu Kevin Durant, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 2 hafta uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün oynanan Miami Heat maçının 3. çeyreğinde sakatlanan Durant'in sağ diz iç yan bağlarında burkulma tespit edildi.

34 yaşındaki basketbolcunun durumunun 2 hafta sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.

ORTALAMASI YÜKSEK

Bu sezon 29,7 sayı, 6,7 ribaunt, 5,3 asist, 1,5 blok ortalamalarıyla oynayan Durant'in forma giydiği Nets, 27 galibiyet ve 13 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın 2. sırasında yer alıyor.



