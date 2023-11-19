NBA yıldızından Filistin'e destek

Dallas Mavericks'in yıldız oyuncusu Kyrie Irving, Milwaukee maçının ardından basın toplantısına Filistin kefiyesiyle katıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
NBA yıldızından Filistin'e destek

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan Avustralya asıllı Amerikalı basketbolcu Kyrie Irving, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla Filistin kefiyesi giydi.

NBA takımlarından Dallas Mavericks'te forma giyen yıldız basketbolcu, Milwaukee Bucks karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısına Filistin kefiyesiyle çıktı.

Milwaukee Bucks'in Dallas Mavericks'i 132-125 yendiği maçta Mavericks'te Irving 39 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt kaydetmişti.

Kefiye nedir?
Genellikle Araplar'ın kullandığı, omuzları da örten, kenarları püsküllü bir erkek başörtüsü.

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