NBA yıldızları Final Four adaylarını açıkladı. Fenerbahçe detayı

THY EuroLeague heyecanı dorukta...
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Amerika'dan da yakından takip ediliyor.
NBA takımlarından Atlanta Hawks’ın yıldızı Bogdan Bogdanovic, bu sezonun Final Four adaylarını açıkladı.
Fenerbahçe Beko'nun efsane oyuncularından Sırp yıldız, eski takımı Fenerbahçe Beko’nun yanı sıra, Real Madrid, Barcelona ve Baskonia’nın da son dörde kalacağını öngörüyor.
Eski Real Madridli Luka Doncic ise, Fenerbahçe’nin Final Four’da olacağını, ancak şampiyonluğun Real Madrid’e gideceğini düşünüyor.
Basketbol tutkunları, 24-26 Mayıs’ta Berlin’deki mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor.