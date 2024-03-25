NBA'de 295 sayı atılan maç Lakers'ın

Kaynak: Haber Merkezi / AA
NBA'de 295 sayı atılan maç Lakers'ın
Los Angeles Lakers konuk ettiği Indiana Pacers'ı 150-145 yenmeyi başardı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 6 karşılaşma oynandı.

Gecenin dikkat çeken mücadelesinde; Los Angeles Lakers konuk ettiği Indiana Pacers'ı 150-145 yendi.

Batı Konferansı'nda play-in potasındaki Lakers, 4 oyuncusunun 25 sayı barajını geçtiği mücadele sonunda bu sezonki 39. galibiyetini elde etti.

Lakers'ta Anthony Davis 36 sayı, 16 ribaunt, 3 asist, LeBron James 26 sayı, 5 ribaunt, 10 asist, Spencer Dinwiddie 26 sayı, 5 asist, Austin Reaves 25 sayı, 5 ribaunt, 8 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Pacers'ta ise Pascal Siakam 36 sayı, 12 ribaunt, Myles Turner 20 sayı, 5 ribaunt, T.J. McConnell 17 sayı, 7 asist, Andrew Nembhard 15 sayı, 5 asistle mücadele etti.

Alınan sonuçlar şöyle:
Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 101-114
Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers: 107-121
Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 121-84
Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 118-93
Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 114-110
Los Angeles Lakers-Indiana Pacers: 150-145

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