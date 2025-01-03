NBA’de geceye damga vuran anlar: Tarihi geri dönüş 1 atışla kaçtı

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NBA’de geceye damga vuran anlar: Tarihi geri dönüş 1 atışla kaçtı

NBA’de Milwaukee Bucks ile Brooklyn Nets arasında oynanan maç tarihi anlara sahne oldu. Bucks'ın yaklaşık 7 dakikada 21 sayı geriden geldiği maçta galibiyet şansı maçın son saniyelerinde kaçan atışla elden gitti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Milwaukee Bucks'ın Brooklyn Nets'i konuk ettiği maç büyük bir heyecana sahne oldu.

Milwaukee Bucks maçın bitimine 6:56 dakika kala 21 sayı geri düştü ancak ev sahibi ekip kalan sürede 20-0'lık inanılmaz bir seri yakalayarak karşılaşmayı 111-110'a getirdi.

Maçın tamamlanmasına 9 saniye kala Giannis Antetokounmpo ile öne geçme fırsatını tepen Bucks, müsabakayı 110-113 kaybetti.

NBA’de gecenin sonuçları şöyle:

Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 115-118

Miami Heat-Indiana Pacers: 115-128

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 116-98

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 110-113

Golden State Warriors-Philadelphia 76ers: 139-105

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 114-106

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