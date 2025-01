NBA’de geceye damga vuran anlar: Tarihi geri dönüş 1 atışla kaçtı

NBA'e 6 maçla devam edildi. Milwaukee Bucks'ın Brooklyn Nets'i konuk ettiği maç büyük bir heyecana sahne oldu.



Milwaukee Bucks maçın bitimine 6:56 dakika kala 21 sayı geri düştü ancak ev sahibi ekip kalan sürede 20-0'lık inanılmaz bir seri yakalayarak karşılaşmayı 111-110'a getirdi.



Maçın tamamlanmasına 9 saniye kala Giannis Antetokounmpo ile öne geçme fırsatını tepen Bucks, müsabakayı 110-113 kaybetti.

Nic Claxton stops Giannis, even around an effective ghost screen, and Ziaire Williams makes two FTs...Nets up three but Bucks have one last chance: pic.twitter.com/7RIoMYVyqT