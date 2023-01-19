Alperen attı: NBA'de gündem değişti

Hornets'te Terry Rozier 26 sayı ve 6 asist, Mason Plumlee 17 sayı ve 9 ribaunt, Mark Williams 17 sayı ve 6 ribaunt, P.J. Washington 16 sayı ve 8 ribaunt, sol ayak bileğinden sakatlanarak üçüncü çeyrekte oyundan çıkmak zorunda kalan LaMelo Ball 13 sayı, Jalen McDaniels 12 sayı ve 5 top çalmayla mücadele etti.

Mağlubiyet serisi 12 maça çıkan Rockets'ta, Green 41 sayıyla kariyer rekorunu egale ederken, 7 asist ve 5 ribauntla oynadı.

Los Angeles Lakers karşısındaki 33 sayılık performansıyla kariyer rekoru kıran Alperen ise yüksek formunu, bu maça da yansıttı. Milli oyuncu, ilk 5'te başlayarak 39 dakika 12 saniye süre aldığı mücadeleyi 24 sayı, 5'i hücum olmak üzere 12 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla "double-double" yaparak tamamladı.

İŞTE SONUÇLAR

New York Knicks-Washington Wizards: 105-116

Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 122-130

Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers: 126-106

New Orleans Pelicans-Miami Heat: 98-124

Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers: 115-114

Houston Rockets-Charlotte Hornets: 117-122

Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 126-103

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 122-118

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 111-116