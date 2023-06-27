NBA'de işler karıştı!

Editör: Ufuk Cingöz

The Oregonian'dan Bill Oram, Blazers genel menajeri Joe Cronin'in Lillard ve menajeri Aaron Goodwin ile görüştükten sonra aralarında "harika bir diyalog" geçtiğini ve takımın "Dame etrafında kazanmaya odaklı bir takım yapılandırmaya kararlı olduğunu" açıkladı.

"PEK İSTEKLİ"

Cronin'in açıklamasının, Lillard'la ilgili takas söylentilerinin ardından gelmesi ise dikkat çekti.

Takımın art arda ikinci sezonda playoffları kaçırmasının ardından Dame, Nisan ayında "iki ve üç yıl sonra gelecek adamlarla yeniden yapılanmaya pek istekli olmadığını" ifade etmişti.

Ancak Portland, 3 numaralı draft seçimini Scoot Henderson'da kullanmış ve kadrosuna henüz herhangi bir veteran oyuncuyu dahil etmemişti.

RÜYA SENARYOSU

Bunun dışında The Athletic'ten Sam Amick, Lillard'ın 'rüya senaryosunun' takım arkadaşı Jerami Grant'in ekipte kalması ve serbest oyuncu Draymond Green'in kadroya katılması olduğunu aktardı.