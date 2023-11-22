NBA'de rekor gecesi. LeBron James tarih yazdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında Utah Jazz'ı 131-99 mağlup ederken geceye damgası vuran isim LeBron James oldu.

KAYNAK: AA
NBA'de rekor gecesi. LeBron James tarih yazdı

NBA'de normal sezona 5 maçla devam edildi. Lakers, all-star yıldızı LeBron James'in 39 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu olma unvanını elde ettiği maçta Jazz'ı 32 sayı farkla yendi.
Karşılaşmayı 17 sayı, 7 ribaunt, 9 asistle tamamlayan 38 yaşındaki James, 2291 üç sayılık atışa ulaşarak bu alanda Vince Carter'ı geçti ve tüm zamanların en çok üçlük atan 7. oyuncusu oldu.
Lakers'ta Anthony Davis 26 sayı, 16 ribaunt, D'Angelo Russell 20 sayı, 8 asistle maçı tamamladı.
Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in 18 sayı, 6 ribaunt, 1 asistlik performans sergilediği Jazz'da, John Collins 15 sayı, 4 ribaunt, Collin Sexton 14 sayı, 3 ribaunt, 4 asistlik katkı sağladı.
Gecenin öne çıkan diğer mücadelesinde Indiana Pacers, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 157-152 mağlup etti. İki takımın toplam 309 sayıyı ulaştığı mücadele, normal sezonda son 32 yılın en çok sayı üretilen maçı olarak tarihe geçti.

İŞTE SONUÇLAR:
Orlando Magic-Toronto Raptors: 126-107

Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 152-157

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 119-122

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 120-107

Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 131-99

İlgili Haberler
NBA yıldızından Filistin'e destek
NBA'de çıkan kavga sonrası 3 basketbolcu ihraç edildi
NBA'de çıkan kavga sonrası 3 basketbolcu ihraç edildi
NBA G League'nde Onuralp Bitim rüzgarı
NBA G League'nde Onuralp Bitim rüzgarı
NBA'de kaos. Hakem tartışması isyan çıkardı
NBA'de kaos. Hakem tartışması isyan çıkardı
Öne Çıkanlar
Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi. Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi
Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi. Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Erdoğan'ın sır arzusu
Erdoğan'ın sır arzusu
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir atasözünün anlamı nedir?
Kuzey Kore casus uyduyu başarıyla fırlattığını açıkladı Dünya
Kuzey Kore casus uyduyu başarıyla fırlattığını açıkladı
Çarkıfelek yarışması ekranlara geri dönüyor. Yeni kanalı ve sunucusu da belli oldu Magazin
Çarkıfelek yarışması ekranlara geri dönüyor. Yeni kanalı ve sunucusu da belli oldu
ABD hükümeti yaklaşık 9 milyon dolar değerindeki Tether'e el koydu Dünya
ABD hükümeti yaklaşık 9 milyon dolar değerindeki Tether'e el koydu
Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay Yaşam
Geçmişten günümüze kasım ayı. Her gün bir olay
Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi. Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi Yazarlar
Atatürk Nutuk’ta adını geçirdi soyadını bizzat kendi verdi. Ahmet Hamdi Martonaltı’nın ilginç soyadının hikayesi
ManU taraftarından Altay Bayındır talebi. Galler maçı sonrası ayağa kalktılar Spor
ManU taraftarından Altay Bayındır talebi. Galler maçı sonrası ayağa kalktılar