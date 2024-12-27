NBA'de sinirler gerildi: Raptors Koçu Darko Rajaković sahaya girdi

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NBA'de sinirler gerildi: Raptors Koçu Darko Rajaković sahaya girdi

Raptors Koçu Darko Rajaković, Memphis Grizzlies maçında hakemin üstüne yürümesinin ardından oyundan atıldı. İşte o anın detayları...

Toronto Raptors'ın koçu Darko Rajaković, dün gece Memphis Grizzlies karşısında oynanan maçta, hakeme karşı çıktığı sert bir tartışma sonrası oyundan atıldı. Rajaković, eskiden Memphis'in yardımcı koçluğunu yapmış olduğundan, bu karşılaşmada duygusal bir bağ da bulunuyordu. Maçın kader anında, Scottie Barnes'ın potaya gidişinde faul çalınmaması üzerine Rajaković'in tepkisi gecikmedi. Barnes'ın şutu kaçtı ve Grizzlies, bu hatayı değerlendirerek skoru artırdı.

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Rajaković, bu durum karşısında sahaya fırladı ve hakeme karşı oldukça öfkeli bir şekilde bağırdı. Ne dediği tam olarak anlaşılmasa da, bu anların ne kadar gergin olduğu herkes tarafından fark edildi. Barnes ve takım arkadaşı Ochai Agbaji, koçlarını sakinleştirmek için araya girdi, ancak Rajaković, çift teknik faul ile oyundan atıldı.

Bu olayın ardından, Rajaković'in hakemlerle yaşadığı gerginlikler anımsandı. Ocak 2024'te, maç sonrası basın toplantısında hakemlere yönelik eleştirileri nedeniyle para cezasına çarptırılmıştı. Dün geceki maç, Raptors için tam bir hayal kırıklığı oldu. 155-126'lık skorla kaybeden Toronto, üst üste dokuzuncu mağlubiyetini almış oldu. Bu mağlubiyetle Raptors'un galibiyet-mağlubiyet oranı 7-24'e geriledi.

Bu olay, NBA'de hakem kararlarına yönelik tepkilerin ne denli duygusal ve yoğun olabileceğine dair bir başka örnek teşkil etti. Rajaković'in bu çıkışı, takımın moralini ve performansını nasıl etkileyecek, önümüzdeki maçlarda göreceğiz.

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