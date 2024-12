NBA'de sinirler gerildi: Raptors Koçu Darko Rajaković sahaya girdi

Toronto Raptors'ın koçu Darko Rajaković, dün gece Memphis Grizzlies karşısında oynanan maçta, hakeme karşı çıktığı sert bir tartışma sonrası oyundan atıldı. Rajaković, eskiden Memphis'in yardımcı koçluğunu yapmış olduğundan, bu karşılaşmada duygusal bir bağ da bulunuyordu. Maçın kader anında, Scottie Barnes'ın potaya gidişinde faul çalınmaması üzerine Rajaković'in tepkisi gecikmedi. Barnes'ın şutu kaçtı ve Grizzlies, bu hatayı değerlendirerek skoru artırdı.

Rajaković, bu durum karşısında sahaya fırladı ve hakeme karşı oldukça öfkeli bir şekilde bağırdı. Ne dediği tam olarak anlaşılmasa da, bu anların ne kadar gergin olduğu herkes tarafından fark edildi. Barnes ve takım arkadaşı Ochai Agbaji, koçlarını sakinleştirmek için araya girdi, ancak Rajaković, çift teknik faul ile oyundan atıldı.

Raptors coach Darko Rajaković was ejected after what appeared to be a non-foul call on the Grizzlies. pic.twitter.com/YJWKCceFmD