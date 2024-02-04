NBA'de Stephen Curry, Kobe Bryant'tan sonra tarihe geçti

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NBA'de Stephen Curry, Kobe Bryant'tan sonra tarihe geçti
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, sahasında Golden State Warriors'ı 141-134 yendi.

NBA’de 6 maç oynandı. Warriors, Stephen Curry’nin 60 sayılık muhteşem performansına rağmen Hawks’a 141-134 yenildi.

Curry, 35 yaşından sonra bir maçta 60 sayı bulan Kobe Bryant’tan sonra ikinci oyuncu oldu.

Curry, ayrıca bir maçta 60 sayı ve 10 üçlük atan Damian Lillard ve Karl-Anthony Towns’un ardından üçüncü oyuncu olarak tarihe geçti.

Hawks, Trae Young’ın 35 sayı, 6 asistlik, Onyeka Okongwu’nun da 22 sayı, 16 ribauntluk katkısıyla 4. galibiyetini üst üste aldı.

LAKERS, KNICKS’İ DURDURDU
Los Angeles Lakers, deplasmanda New York Knicks’i 113-105 mağlup ederek rakibinin 9 maçlık galibiyet serisini bozdu.

Lakers’ta LeBron James 24 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist, Austin Reaves de 22 sayı, 6 ribaunt ve 7 asist ile oynadı.

Knicks’te Jalen Brunson 36 sayı, 6 ribaunt ve 10 asist, Donte DiVincenzo 26 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist ile mücadele etti ancak yenilgiden kurtaramadı.

FURKAN VE CEDİ’NİN TAKIMLARI YENİLDİ
Milli basketbolcularımız Furkan Korkmaz ve Cedi Osman’ın takımları mağlubiyet yaşadı.

Furkan Korkmaz’ın 10 sayı, 4 ribaunt ve 1 asist ile forma giydiği Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets’e 136-121 yenildi.

Cedi Osman’ın 7 sayı ve 1 ribaunt ile oynadığı Cleveland Cavaliers, San Antonio Spurs’e 117-101 kaybetti.

SONUÇLAR
Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 121-136

Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 141-134

Chicago Bulls-Sacramento Kings: 115-123

New York Knicks-Los Angeles Lakers: 105-113

San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers: 101-117

Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 117-129

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