NBA'de yumruklar havada uçuştu

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NBA'de yumruklar havada uçuştu

NBA ekiplerinden Phoenix Suns ve Dallas Mavericks arasında oynanan maçta Jusuf Nurkic, Naji Marshall ve PJ Washington kavgası üç oyuncunun oyun dışı kalmasıyla sonuçlandı.

NBA’de geçtiğimiz gece yaşanan olaylı maç, spor gündemini derinden sarstı. Phoenix Suns ile Dallas Mavericks arasında oynanan mücadelede tansiyon yükseldi, adeta bir ring atmosferine dönen karşılaşmada üç oyuncu saha dışına gönderildi. Jusuf Nurkic (Suns), Naji Marshall ve PJ Washington (Mavericks), yaşanan fiziksel kavganın baş aktörleri oldu.

SERT MÜDAHALEYLE BAŞLAYAN GERGİNLİK

Maç, Luka Doncic’in sakatlığı nedeniyle sahada yer almadığı Mavericks’in üstünlüğüyle geçiyordu. Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde, Nurkic’in Daniel Gafford’a karşı sert bir hücum faul yapmasıyla başlayan gerginlik kısa sürede büyüdü. Bu olay, mücadelede skor 60-44 Mavericks lehineyken yaşandı.

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YUMRUKLAR KONUŞTU

Nurkic, Marshall ile tartışmaya başladı ve Marshall’a açık elle kafa darbesi indirdi. Bu hareket karşısında Marshall, Nurkic’in boynuna yumruk attı. Kavganın büyümesiyle olaya dahil olan Washington, Nurkic’i sert bir şekilde iterek yere düşmesine neden oldu. Takım arkadaşları ve hakemler, oyuncuları ayırmaya çalışırken ortam iyice gerildi.

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ÜÇ OYUNCU DİSKALİFİYE EDİLDİ

Olayların ardından hakemler video görüntülerini izledi ve kararlarını açıkladı. Jusuf Nurkic, Naji Marshall ve PJ Washington’un saha dışına çıkarılmasına hükmedildi. Bu karar, hem Suns hem de Mavericks taraftarları arasında tartışmalara neden oldu.

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MAÇIN SONUCU

Olayların gölgesinde geçen maç, Mavericks’in 98-89’luk galibiyetiyle sona erdi. Ancak mücadele sonrası yaşanan tartışmalar, maçın skorundan çok daha fazla konuşuldu. NBA yönetiminin, yaşanan kavgayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatacağı ve ilgili oyunculara ek yaptırımlar uygulayabileceği öğrenildi.

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