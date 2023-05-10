NBA'deki skandalda yeni gelişme

Jokic, arasını düzelttiği Ishbia'nın cezasını ödemesini umuyor.

NBA'deki skandalda yeni gelişme

Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic, Phoenix Suns'ın sahibi Mat Ishbia ile barıştı ve şaka yollu şekilde "cezasını ödeyeceğini umduğunu" açıkladı.
Nuggets'ın Phoenix Suns'a karşı Denver'da oynadığı dün geceki 5. maçtan önce, Sırp süperstar saha kenarındaki Ishbia'nın yanına giderek elindeki basketbol topunu ona uzattı ve akabinde ikili el sıkıştı.

"UMARIM ÖDER"
Jokic, Nuggets'ı seride 3-2 öne geçiren 118-102'lik galibiyet sonrasında, TNT'nin Inside the NBA ekibiyle yaptığı röportajda şu ifadeleri kullandı:
Ona kızgın değilim. Phoenix'te başka biri olsaydı da aynı şeyi yapardım, çünkü bildiğiniz üzere ben her zaman topu hızlı bir şekilde oyuna sokarak avantaj elde etmeyi seven biriyim. Bu durumu biraz eğlenceli hale getirmek istedim. Ve umarım cezamı öder, ama sanmıyorum.
Ishbia NBA'e ikili arasında geçen bu olay nedeniyle Jokic'in uzaklaştırma cezası almaması gerektiğini söylemiş, lig ise Nuggets yıldızına bu cezayı vermemiş olsa da, 25 bin dolar para cezasına çarptırmıştı.

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