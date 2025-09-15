NBA'den Anadolu Efes'e geldi! Sözleşme imzalandı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 24 yaşındaki Bahamalı uzun forvet Kai Jones ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı uzun Kai Jones ile 2025/2026 sezonu için sözleşme imzaladık." ifadeleri kullanıldı.

KAI JONES'UN NBA KARİYERİ

2021 NBA Draftı’nda 19. sıradan Charlotte Hornets tarafından seçilen Jones, kariyerinin ilk döneminde beklentilerin uzağında kaldı. Texas çıkışlı oyuncu, üç sezonda toplam 107 karşılaşmada görev yaparken ortalama 10.1 dakika süre aldı ve 3.5 sayı, 2.4 ribaund, 0.5 blokluk istatistikler üretebildi.

2023-24 sezonunda ise saha dışındaki sorunlar nedeniyle Hornets ile yolları ayrılan genç uzun, o yılı kulüpsüz geçirdi. Ancak 2024-25 sezonunda Los Angeles Clippers ve Dallas Mavericks formalarıyla yeniden NBA sahnesine dönüş yaptı.