Ndombele hamburgere tövbe etti. Flaş sözler geldi

Galatasaray’da forma giydiği dönemde fazla kiloları ile dikkat çeken ve aldığı yüksek maaşa rağmen takıma hiç katkı veremeyen Ndombele, Fransız ekibi Nice’e gitti. Tecrübeli oyuncunun Fransa’da fazla kilolarından kurtularak formunu yükseldi. Galatasaray’da ağırlıklı olarak hamburger ve cips yediği bilinen orta saha oyuncusunun 6 kilo verdiği öğrenildi.

Sezon başından itibaren Nice formasıyla oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Ndombele’den çarpıcı sözler geldi. Fransa’ya dönmenin kariyeri için doğru bir tercih olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, “İspatlamam gereken şeyler var ve iyi oynamanın ötesinde, bazı hisleri yeniden keşfetmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Kilo fazlası ile ilgili gelen eleştirilere yanıt veren tecrübeli oyuncu, “Zor zamanlar geçirdim ama bu yurtdışında bir daha oynamayacağım anlamına gelmiyor. Kötü zamanlardan ders çıkarmaya çalışıyorum. İnsanlar insan olduğumuzu, robot olmadığımızı unutuyor. Eskiden olduğum oyuncu olmayabilirim ama iyi bir oyuncu olabilirim” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY’DA SADECE 26 MAÇA ÇIKABİLDİ

Galatasaray’a geçen sezon büyük umutlarla gelen Ndombele, sarı kırmızılı forma ile sadece 26 maça çıkarak 664 dakika süre alabildi. Galatasaray’da oynadığı dönemde ağırlıklı olarak hamburger ve cipsle beslenen tecrübeli oyuncu, bu sebepten Teknik Direktör Okan Buruk ile arası açıktı.

Tottenham’a 5 yıl önce 63 milyon sterlin bonservisle transfer olan Ndombele 5 yılda toplam 91 maça çıktı. Londra ekibinde beklentilerin altında kalan tecrübeli oyuncu Galatasaray’ın yanı sıra Lyon ve Napoli’de kiralık olarak forma giydi.