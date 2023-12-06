Ne Angelino ne Ndomble Galatasaray'da ayrılacak ilk isim bambaşka çıktı

Takvim’de yer alan habere göre, Galatasaray'ın sezon başında Bayer Leverkusen'den 3 yıllığına kadrosuna kattığı Kerem Demirbay'ın Sarı-Kırmızılı takımdaki geleceği uzun süreli olmayabilir.

AYRILMAK İSTİYOR

Kaan Ayhan'ın orta sahada görev yapmasının ardından formaya hasret kalan 30 yaşındaki futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

ALMANLAR TALİP OLDU

Bundesliga ekiplerinden Union Berlin ve Werder Bremen'in oyuncuyu transfer etmek istediği ve devre arasında oyuncunun menajeriyle temasa geçeceği ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Sezon başında transfer olduğu Galatasaray formasıyla 15 maça çıkan Kerem Demirbay 1 asist üretti.