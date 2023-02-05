Günlük ne kadar Omega 3 almalıyız?

Omega 3 yağ asitleri, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu ve sağlığımız için hayati öneme sahip mikro besinlerdir. Hücrelerimizin, özellikle de beynimizin düzgün çalışması için omega 3 yağ asitleri gerekir. Omega 3’ün faydaları arasında bağışıklığı güçlendirmesi, kalp damar sağlığını korumaya yardımcı olması, kemiklerin zayıflamasını önlemesi, depresyon ve anksiyeteye karşı etkili olması gösterilmektedir. Ayrıca omega 3, anne karnındaki bebekler ve gelişim çağındaki çocuklar için de oldukça önemlidir.



Omega 3 yağ asitleri, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu en önemli mikro besinlerden biridir. Omega 3 yağ asitleri, inflamasyonu güçlü bir şekilde önlemelerinin yanı sıra beyin ve sinir sisteminin yapısı için büyük öneme sahiptirler. Omega 3’ün yeterli miktarda alınmaması durumunda birçok kronik hastalığın ortaya çıkma riski artmakta.

Omega 3 yağ asitleri, kimyasal olarak uzun zincirli yağ asitleridir. Genel iyilik hali için en önemlileri EPA ve DHA yağ asitleridir.

EPA ve DHA;

Balıklarda

Otla beslenen mera hayvanlarının etlerinde mevcuttur.

Anne sütünde

Alglerde (Su yosunu)

EPA ve DHA insan vücudunda ALA’dan (Alfa-Linolenik Asit) yapılabilmektedir. Ancak üretimi yeterli olmayabilir.

ALA en fazla;

Semizotu

Kabak çekirdeği

Cevizde bulunur.

Keten tohumu

Chia

Haşhaş

OMEGA 3 / OMEGA 6 DENGESİ NASIL SAĞLANMALI?

Vücutta omega 3 ile omega 6 yağları, belirli bir denge içerisinde olmalıdır. Omega 6 yağları inflamasyon sürecinde rolü olan yağlardır ve yeterli miktarda omega 3 alımıyla dengelenmesi gerekir.

Omega 6 miktarı, omega 3’ü aşmamalıdır. Oysa günümüz toplumunda omega 3 ve omega 6 dengesizliği oldukça yaygındır. Modern beslenme tarzında, maalesef omega 6 alımı çok yüksek olmasına karşın omega 3 alımı genellikle düşük kalmaktadır. Bu durum kronik inflamasyon ve ona bağlı hastalıklara yol açmaktadır. Omega 3 yağ asitlerinin alımını artırmak inflamasyonu önlemenin önemli bir adımıdır.

Omega 3’ün faydaları nelerdir?

Yeterli omega 3 alımının,

DEHB (Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) semptomları

Migren

Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalık riskinin azalmasında etkili olduğu gösterilmiştir.

Bilişsel işlevler

İnme riski

Beyin kan akımı



OMEGA 3’ÜN HÜCRE SAĞLIĞINA ETKİLERİ NELERDİR

Omega 3 yağları hücrelerimizin yapı taşları arasındadır. Hücre zarlarının bir kısmını oluşturan çoklu doymamış yağlar omega 3 yağları EPA ve DHA'dır. Hücrelerin düzgün çalışması için omega 3 yağ asitlerine ihtiyaçları vardır. Vücuttaki her hücre kolesterol, doymuş yağlar ve çoklu doymamış yağların birleşiminden oluşur. Omega 3 yağları hücrelerimizin yapı taşları arasındadır.

Doymuş yağlar ve kolesterol, hücre zarının yapısal bütünlüğünü korumaya yardımcı olurken, çoklu doymamış yağlar akışkanlığa izin verir. Bu akışkanlık, hücre zarı boyunca malzemelerin taşınmasını ve hücresel iletişimi sağlar.

ANKSİYETEYE ETKİLERİ NELERDİR?

Depresyon ve anksiyete (kaygı bozukluğu) “nöroinflamasyon” olarak adlandırılan, beyinde kronik düşük dereceli sinir dokusu iltihabıyla ilişkilendirilmiştir. Omega 3 yağları, anti-inflamatuar etkisi sayesinde nöroinflamasyona karşı etkili olarak anksiyete ve depresyonda fayda sağlayabilir. Ayrıca depresif semptomların azaltılmasında EPA ve DHA'nın etkinliğini gösteren çalışmalar vardır. Omega 3 yağ asitlerinin düşük seviyede olması durumunda, normalde strese yanıt olarak salınan kortikotropin serbestletici hormon (CRH) seviyelerinin yükseldiğini gösteren bazı kanıtlar vardır. Yetersiz omega 3 alımı nedeniyle kronik olarak yükselen CRH hormonu depresif veya endişeli duygu durumuna neden olabilir.

UYKU KALİTESİNİ ETKİLER Mİ?



2014 yılında yayınlanan bir çalışmadan elde edilen bazı kanıtlar, yüksek omega 3 alımının uyku kalitesinde artış sağladığını göstermiştir. Anti-depresif ve kaygı giderici etkileri göz önüne alındığında, omega 3 yağ asitlerinin daha kaliteli bir uykuya katkıda bulunduğu söylenebilir. Omega 3 alımı, stres hormonlarını azaltmak suretiyle kronik stresi gidererek inflamasyonu azaltmaya ve uykuyu iyileştirmeye yardımcı olabilir.





GÖZE İYİ GELİR Mİ?

DHA özellikle göz sağlığının geliştirilmesi ve sürdürülmesi açısından önemlidir. Gözün ağ tabakasında DHA yüksek miktarlarda bulunur. Fotoreseptör membran bütünlüğünün korunmasında ve keskin görmenin sağlanmasında önemli rolleri vardır. Çocuklarda yetersiz omega 3 alımı; göz kuruluğu, zayıf göz yapısı ve gelişimiyle ilişkilendirilmiştir. Düşük omega 3 alımı, sarı nokta hastalığı ve retinopati oranlarında artışla bağlantılıdır. Omega 3’ün yanı sıra yeterli A vitamini alımı da gözlerin dejenerasyondan korunması için oldukça önemlidir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE OMEGA 3’ÜN FAYDALARI

Omega 3 yağ asitleri özellikle DHA, sağlıklı beyin dokusunun gelişimi için inanılmaz derecede önemlidir. DHA gereksiniminin, gelişim aşamasında özellikle de anne karnında karşılanması kritik öneme sahiptir. Beyin, hızlı bir gelişim temposuna sahiptir. Bu nedenle anne, hamilelik sırasında bebeğine destek olmak için vücudundaki fazla DHA depolarını tüketecektir. Annenin DHA depolarının yeterli olmaması durumunda bebeğin gelişimi geri kalabilir.

GÜNLÜK OMEGA 3 İHTİYACI NE KADARDIR?

Günlük omega 3 yağ alımı, kronik inflamasyona dayanan önemli sağlık sorunları için günlük bir gram ile 3-4 gram arasında değişmektedir. Her takviye gibi omega 3 alımında da mutlaka hekime danışılmalıdır.