Merih Demiral ve Mert Hakan Yandaş'tan dev deprem yardımı. Ne kadar para gönderecekleri açıklandı

Ahbap Derneği’nin kurucusu şarkıcı Haluk Levent, depremden etkilenenlere destek kampanyasında para yardımında bulunanları açıkladı.
Buna göre;
- Merih Demiral 1 milyon TL bağış yaptı.
- Mert Hakan Yandaş 200 bin lira gönderdi.
- Hakan Balta ve eşi Derya Balta 300 bin TL bağışta bulundu.
- Emre Kılınç 150 bin TL bağış yaptı.
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