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Merih Demiral ve Mert Hakan Yandaş'tan dev deprem yardımı. Ne kadar para gönderecekleri açıklandı

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, deprem yardımı için para gönderdi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 22:55
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Ne kadar para gönderecekleri açıklandı. Merih Demiral ve Mert Hakan Yandaş'tan dev deprem yardımı

Merih Demiral ve Mert Hakan Yandaş'tan dev deprem yardımı. Ne kadar para gönderecekleri açıklandı
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Ahbap Derneği’nin kurucusu şarkıcı Haluk Levent, depremden etkilenenlere destek kampanyasında para yardımında bulunanları açıkladı.

Buna göre; 

- Merih Demiral 1 milyon TL bağış yaptı.

- Mert Hakan Yandaş 200 bin lira gönderdi.

- Hakan Balta ve eşi Derya Balta 300 bin TL bağışta bulundu.

- Emre Kılınç 150 bin TL bağış yaptı.

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