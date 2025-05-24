Ne Şampiyonlar Ligi, ne de Kıtalararası Kupa: Dünyanın en pahalı maçı bugün oynanacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ne Şampiyonlar Ligi, ne de Kıtalararası Kupa: Dünyanın en pahalı maçı bugün oynanacak

Kazananın 300 milyon Euro ödül alacağı Championship play-off yükselme finalinde Sheffield United ile Sunderland, bugün 17.01’de Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Championship play-off yükselme finalinde, Sheffield United ile Sunderland Premier Lig'e çıkmak için kozlarını paylaşacak.

Normal sezonu 3. sırada bitiren Sheffield United, play-off yükselme yarı finalinde Bristol City'i 3-0'lık skorlarla mağlup ederek finalde, Conventy'i toplamda 3-2'lik sonuçla geçen Sunderland'in rakibi oldu.

Leeds United ve Burnley'nin ardından Premier Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği, Wembley Stadı'nda TSİ: 17:01'de oynanacak final maçı, kazanan kulübün elde edeceği yaklaşık 300 milyon Euro'luk ödül nedeniyle dünyanın en değerli final maçı olarak kabul ediliyor.

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