Süper Lig devi Fenerbahçe, Marco Asensio’nun gol attığı derbide Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etmeyi başardı. 2-0 geriye düşen Kanarya, İspanyol 10 numara önderliğinde tarihi bir geri dönüş gerçekleştirdi. Bu mücadelenin ardından Marco Asensio gündem oldu.

MARCO ASENSIO YILLAR SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Marco Asensio, Beşiktaş derbisi 2-1 devam ederken sahneye çıkmış ve skora eşitliği getirmişti. Daha sonrada başarılı oyununa devam eden dünyaca ünlü isim, galibiyette başrol oynayan isim olmuştu.

Asensio, attığı golün ardından sarı-lacivertli formayla yıllar sonra bir ilki başaran isim oldu. 29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş’a yıllar sonra gol atan ilk futbolcu oldu. Sarı-lacivertli formayla, siyah-beyazlılara gol atan son İspanyol futbolcu Daniel Güiza’ydı.

MARCO ASENSIO MANŞETLERDE

Marco Asensio’nun bu başarısına dünya basını da sessiz kalmadı. 1.82 boyundaki futbolcuya birçok ülkeden methiyeler düzüldü.

İşte Marco Asensio için atılan başlıklardan bazıları;

Asensio Güiza’dan sonra derbide gol atan ilk İspanyol oldu (İspanyol basını)

Asensio Fenerbahçe’de yeniden parlıyor (Brezilya basını)

Derbide Fener’e galibiyeti getirdi (Çin basını)

Fenerbahçe Asensio sayesinde hareketlendi (İngiliz basını)