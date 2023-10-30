Nebahat Çehre 29 Ekim pozunu paylaştı. Görenler o isme benzetti

Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Firdevs karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Nebahat Çehre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı.

Nebahat Çehre 29 Ekim pozunu paylaştı. Görenler o isme benzetti

Aşk-ı Memnu'nun 'Firdevs'i, 'Muhteşem Yüzyıl'ın 'Valide Sultan'ı ünlü sanatçı Nebahat Çehre, yıllara meydan okumaya devam ediyor.

640xauto.jpg

Güzelliği ve oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Çehre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlayan isimler arasındaydı.

1024xauto.jpg

79 yaşındaki Nebahat Çehre, sosyal medya hesabından da pozlarını paylaştı.

“SONSUZA KADAR CUMHURİYET"

1 milyonu aşkın takipçisi olan Çehre, “Sonsuza kadar Cumhuriyet” notuyla paylaşım yaptı. Ünlü ismi görenler Evrim Alasya sandı.

640xauto-1.jpg

Kızılcık Şerbeti’nde Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya, bir dönem Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nebahat Çehre’nin hayat verdiği karakterin gençliğini canlandırmıştı.


İlgili Haberler
Nebahat Çehre ekranlardan uzak kalma sebebini açıkladı
Ünlü oyuncu Nebahat Çehre yıllar sonra itiraf etti. 15 yaşında Türkiye Güzeli seçilmişti
Nebahat Çehre bikinili pozu ile gençlere taş çıkarttı! Kim der 79 yaşında diye
Nebahat Çehre’den seneler sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı: Bırakırım işi diye rest çektim
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Son Haberler
Bekarlık sultanlık atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Bekarlık sultanlık atasözünün anlamı nedir?
E-sigara çılgınlığına dikkat: Büyük zararı ortaya çıktı Sağlık
E-sigara çılgınlığına dikkat: Büyük zararı ortaya çıktı
Anneleri ölen kedilere köpek annelik yapıyor Yaşam
Anneleri ölen kedilere köpek annelik yapıyor
AKP'li Zehranur Aydemir'den skandal 29 Ekim paylaşımı Gündem
AKP'li Zehranur Aydemir'den skandal 29 Ekim paylaşımı
Nevşehir’de kaçak define kazısı: 7 gözaltı Gündem
Nevşehir’de kaçak define kazısı: 7 gözaltı
Çin, Biden-Şi görüşmesinin garanti olmadığının sinyalini veriyor Dünya
Çin, Biden-Şi görüşmesinin garanti olmadığının sinyalini veriyor
Sürücüler dikkat! O güzergahlarda sis etkili oluyor… Gündem
Sürücüler dikkat! O güzergahlarda sis etkili oluyor…