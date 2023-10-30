Nebahat Çehre 29 Ekim pozunu paylaştı. Görenler o isme benzetti

Aşk-ı Memnu'nun 'Firdevs'i, 'Muhteşem Yüzyıl'ın 'Valide Sultan'ı ünlü sanatçı Nebahat Çehre, yıllara meydan okumaya devam ediyor.

Güzelliği ve oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Çehre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlayan isimler arasındaydı.

79 yaşındaki Nebahat Çehre, sosyal medya hesabından da pozlarını paylaştı.

“SONSUZA KADAR CUMHURİYET"

1 milyonu aşkın takipçisi olan Çehre, “Sonsuza kadar Cumhuriyet” notuyla paylaşım yaptı. Ünlü ismi görenler Evrim Alasya sandı.

Kızılcık Şerbeti’nde Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya, bir dönem Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nebahat Çehre’nin hayat verdiği karakterin gençliğini canlandırmıştı.



