Nebahat Çehre ekranlardan uzak kalma sebebini açıkladı

Nişantaşı’nda görüntülenen Nebahat Çehre, projelerde seçici olduğunu ve silik karakterleri oynamak istemediği için ekranlardan uzak kaldığını açıkladı.

Nebahat Çehre ekranlardan uzak kalma sebebini açıkladı

Nebahat Çehre, Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran ve aradan geçen yıllara rağmen tekrarlarının hala reyting rekoru kırdığı 'Aşk-ı Memnu' dizisinde Firdevs Hanım karakterine hayat vermişti.

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"SANIRIM SON PROJEM O OLACAK"

Sevilen dizi hakkında konuşan Çehre, “Çok başarılı ve güzel bir işti. Hala çok güzel tepkiler geliyor. Yolda hala Firdevs Hanım diye seslenip fotoğraf çekiniyor gençler benimle. Sanırım son projem o olacak gibi çünkü hala içime sinen iyi bir senaryo çıkmadı karşıma” demişti.

NİŞANTAŞI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ

Gezintiye çıktığı Nişantaşı’nda görüntülenen usta isim, projelerde seçici olduğunu ve silik karakterleri oynamak istemediği için ekranlardan uzak kaldığını açıkladı.

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"HER ŞEY PARA DEĞİL"

“Sizin kriteriniz nedir?” sorusu üzerine eski projelerinden örnek veren Nebahat Çehre, “Haziran Gecesi, Aşkı Memnu, Muhteşem Yüzyıl bunlar tokat atan güzel işlerdi. Şimdi bu işlerin çok altında işler yapmak istemiyorum, hiç olmazsa onlara yakın iş yapmak istiyorum. Yani dümdüz bir kadın olmak istemiyorum. Mesela 'Aşk-ı Mennu' 14 yıldır oynuyor ve hala gündemde oradaki kadın kuvvetli kadın. Şimdi gidip sıradan bir kadını neden oynayayım? Yani para kazanmak istiyorsam yapmam lazım ama her şey de para değil" dedi.

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