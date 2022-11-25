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Sıfır otomobiller için yapılan düzenlemede Nebati'ye kötü haber geldi

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, otomotiv sektöründe yapılan ​​​​​matrah düzenlemesinin kısa süreli bir etki yaratacağını kaydederek “Kurdaki 1,5-2 TL’lik bir artış, sıfır kilometre araç fiyatlarında yine ciddi bir yükselişe sebep olur. İkinci el araçlara olan ilgi yıl sonuna kadar tekrar artacaktır.” dedi.  

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 12:24
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Nebati bu işe çok bozulacak: Kurdaki artış sıfır otomobiller için yapılan düzenlemeyi yok edecek

Sıfır otomobiller için yapılan düzenlemede Nebati'ye kötü haber geldi
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Otomotiv sektörünün uzun zamandır beklediği ÖTV’deki matrah düzenlemesinin gerçekleşmesiyle birlikte gözler hem sıfır kilometre hem de ikinci el araç pazarına çevrildi.

Gerçekleşen yeni düzenlemenin tüketici nezdinde beklentileri karşılamadığı gözlenirken, otomobil satın alma kararını erteleyenlerin pazara dahil olmaya başlayacağı ve ikinci elde hareketliliğin tekrar yaşanacağı ifade edildi.

Matrah düzenlemesinin kısa süreli bir etki yaratacağını kaydeden Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Kurdaki 1,5-2 TL’lik bir artış, sıfır kilometre araç fiyatlarında yine ciddi bir yükselişe sebep olur. İkinci el araçlara olan ilgi yıl sonuna kadar tekrar artacaktır.” dedi.  

Yılın ikinci yarısında tüm otomotiv sektörünün gündeminde ilk sıraya oturan ÖTV’deki matrah düzenlemesinin gerçekleşmesiyle belirsizlik atmosferinin ortadan kalkması bekleniyor. Yeni düzenlemenin sektördeki ve tüketici nezdindeki yankılarına ilişkin gözlemlerini aktaran Karakaş “Yaklaşık 6 aydır toplumun beklediği, ümit ettiği ve hatta çok ciddi oranlarda fiyatın azalmasına sebebiyet vereceğini düşündüğü düzenleme, beklentilerin altında kaldı.” şeklinde konuştu.

"KISA VADEDE TEKRAR BİR DÜZENLEME BEKLEMİYORUZ"
Hem toplumda hem de sektörde ÖTV’deki matrah düzenlemesinin tekrar güncellenebileceğine dair beklentilerin olduğunu ifade eden Karakaş, seçim sürecine kadar yeni bir düzenleme gerçekleşmeyeceğini söyledi. Diğer yandan kurda ortaya çıkacak 1,5-2 TL’lik artışın fiyatların tekrar artışa sebep olacağına dikkat çeken Karakaş, “Kurdaki artışın kısa sürede yapılan bu düzenlemeyi tamamen yok edeceğini matematiksel olarak görebiliriz. Dolayısıyla bu geçici bir çözüm olacaktır. Kalıcı bir fiyat politikası etkisi yaratır diyemeyeceğiz. Bizim beklentilerimizin de, toplumun beklentilerinin de çok altında ve hatta ikinci ele hiç etkisinin olacağını düşünmediğimiz bir noktada düzenleme gerçekleşti. Seçime kadar bir başka matrah düzenlemesi beklemiyoruz.” dedi.

"YIL SONUNA KADAR İKİNCİ EL HAREKETLİ GEÇECEKTİR"
“İkinci elde Temmuz’dan bu yana hem ÖTV söylentileri, hem siyasilerin yapmış olduğu açıklamalar ile tüketicilerin kafası bir hayli karışmıştı. Sıfır ve ikinci el araç tarafında da bir durağanlık bir söz konusuydu.” diyen Karakaş, “Ekim ayı son haftası itibari ile ÖTV matrahı ile ilgili toplumun çok bir beklentisi kalmadı.  Bugünkü matrah güncellemesinin çok bir etki etmeyeceği biliniyormuşçasına, ikinci elde de sıfır otomobilde de ekim ayının son haftası gibi hareket başlamıştı. Bu hareketin kasım ayında da devam ettiğini gördük. Muhtemelen aralıkta da yine hem ikinci elde, hem sıfır araçta ciddi hareketlilik yaşanacaktır. Çünkü belirsizlik ortadan kalktı.” şeklinde yorum yaptı. 

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