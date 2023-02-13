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Nebati kahkahasını böyle savundu: Fırsatçı yaklaşım

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, deprem bölgesinde kahkaha atarken çekilen ve yoğun tepki alan fotoğrafıyla ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 21:41
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Nebati kahkahasını böyle savundu

Nebati kahkahasını böyle savundu: Fırsatçı yaklaşım
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler, Türkiye'yi derinden sarstı. Felakette can kaybı 31 bini aşarken son olarak AKP'li isimlerin deprem bölgesinde 'gülerken' çekilen fotoğrafları sosyal medyada tepki çekti.

O görüntüleri Twitter'dan paylaşan CHP İstanbul Milletvekilli Mahmut Tanal, "Depremde binlerce canımız gitti. 10 binlerce kişi yaralandı. Hâlâ enkaz altından çıkarılmayan vatandaşlarımız var. Bu neyin kahkahası? Bu neyin sevinci? İlk iki gün depremzedeleri kendi kaderleriyle baş başa bıraktınız" dedi.

NEBATİ'DEN YANIT GELDİ

Gelen tepkilerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin söz konusu fotoğraflara ilişkin açıklama yaptı. 

Nebati kendisini şu ifadelerle savundu: 

"Depremin ilk anından bu yana, milletimizle kenetlenerek sahada nasıl bir gayret içerisinde olduğumuz apaçık ortadayken, birilerinin anlık fotoğraf kareleri üzerinden çarpıtma yaparak siyasi çıkarlarının peşine düşmesi her şeyden önce kendileri adına utanç vericidir. Bu çarpık zihniyeti, bu fırsatçı yaklaşımı milletimize havale ediyorum."

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