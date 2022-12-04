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Nebati, Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 'vizyon belgesi'ni hedef aldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı ekonomik vizyonu hedef alarak; ''Makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyorlar'' dedi.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 16:57
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Nebati, Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 'vizyon belgesi'ni hedef aldı

Nebati, Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 'vizyon belgesi'ni hedef aldı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün açıkladığı ekonomi vizyonunu hedef aldı. 

Sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Nebati, ''İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor'' ifadelerini kullandı. 

Nebati'nin paylaşımları şöyle:

''Sayın @kilicdarogluk, Bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız. İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor.

Milletimizin, defalarca yaşadığı bu senaryoya artık karnı tok. Son 20 yılda mega altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamlayan ülkemiz, yüksek faizle sıcak para peşinde koşarak değil, üreterek, istihdam oluşturarak ve ihracat yaparak zenginleşecektir.


Daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha fazla üretime yönelen tüm epistemolojik kopuşlar bizimdir. Öte yandan, sizin de mevcut epistemolojinizden bir kopuş yaşayarak milli menfaatlerimizle bir an evvel barışmanız gerektiği gün gibi ortadadır.

Sizler, vizyon adı altında anlattığınız ithal masallarla insanları uyuklatırken, Türkiye Yüzyılı’na doğru, inançla ve kararlı adımlarla ilerleyen ülkemizde bakın neler oluyor:

12 çeyrekten bu yana makine ve teçhizat yatırımlarındaki kesintisiz artış sürüyor.

İstihdam 31 milyon kişiyle tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

Sanayinin mili gelir içerisindeki payı artıyor.

İhracat ülke tarihimizde ilk kez 250 milyar doların üzerine çıktı.''

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