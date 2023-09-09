Necip Fazıl'ın CHP'ye yaptığı adaylık başvurusu ortaya çıktı

Tarihçi yazar Ümit Doğan yayınladığı belge ile Necip Fazıl Kısakürek'in CHP'den mebusluk için adaylık başvurusu yaptığını açıkladı. Belge, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nden. Kayıt numarası 2232. Belgenin tepesinde yazıyor. CHP Genel Sekreterliği'ne Mebusluk Talebnamesi diye. İslamcı yazar Necip Fazıl Kısakürek bu belgeye göre Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmuş. Tarihçi yazar Ümit Doğan yayınladığı bu belgeyle Necip Fazıl Kısakürek'in milletvekilliği için CHP'den aday olduğunu ortaya çıkardı.

Ümit Doğan paylaşımında şu soru sordu:

"Atatürk düşmanı yobazlara açık soru: Üstadınız Necip Fazıl burada hangi partiden vekil olmak için başvuru yapıyor"

NECİP FAZIL KISAKÜREK HANGİ DERGİLERİ YAYIMLADI?

Necip Fazıl, 24 yaşındayken yayımladığı ikinci şiir kitabı Kaldırımlar ile tanınmıştır. 1934 yılına kadar sadece şair olarak tanınmış ve o devirde Türk basınının merkezi olan Bâb-ı Âli'nin önde gelen isimleri arasında yer almıştır. 1934 yılında Abdülhakîm Arvâsî ile tanıştıktan sonra büyük bir değişim yaşayan Kısakürek, 1943-1978 arasında 512 sayı yayımlanan Büyük Doğu Dergisi yoluyla İslamcı görüşlerini kamuoyuna duyuran ve Büyük Doğu Hareketi’ne önderlik eden bir şairdir. Dergi, Türkiye'de antisemitizmin yayılmasında öncü bir rol oynamıştır.



17 Eylül 1943'te "Büyük Doğu" dergisinin ilk sayısını çıkardı. Dergi zaman zaman kapatıldıysa da 1978 yılına kadar yayın hayatına devam etti.Necip Fazıl Kısakürek, 25 Mayıs 1983'te vefat etti.