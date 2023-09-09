Necip Fazıl'ın CHP'ye yaptığı adaylık başvurusu ortaya çıktı

Tarihçi yazar Ümit Doğan, Necip Fazıl Kısakürek'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı olduğunu, belgesiyle açıkladı. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre Kısakürek, CHP'den mebusluk için başvuru yapmış...

KAYNAK: Haber Merkezi
Necip Fazıl'ın CHP'ye yaptığı adaylık başvurusu ortaya çıktı

Necip Fazıl'ın CHP'ye yaptığı adaylık başvurusu ortaya çıktı

Tarihçi yazar Ümit Doğan yayınladığı belge ile Necip Fazıl Kısakürek'in CHP'den mebusluk için adaylık başvurusu yaptığını açıkladı. Belge, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nden. Kayıt numarası 2232. Belgenin tepesinde yazıyor. CHP Genel Sekreterliği'ne Mebusluk Talebnamesi diye. İslamcı yazar Necip Fazıl Kısakürek bu belgeye göre Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmuş. Tarihçi yazar Ümit Doğan yayınladığı bu belgeyle Necip Fazıl Kısakürek'in milletvekilliği için CHP'den aday olduğunu ortaya çıkardı.

Ümit Doğan paylaşımında şu soru sordu:

"Atatürk düşmanı yobazlara açık soru: Üstadınız Necip Fazıl burada hangi partiden vekil olmak için başvuru yapıyor"

necip-fazil-kisakurek123.jpg

NECİP FAZIL KISAKÜREK HANGİ DERGİLERİ YAYIMLADI?

Necip Fazıl, 24 yaşındayken yayımladığı ikinci şiir kitabı Kaldırımlar ile tanınmıştır. 1934 yılına kadar sadece şair olarak tanınmış ve o devirde Türk basınının merkezi olan Bâb-ı Âli'nin önde gelen isimleri arasında yer almıştır. 1934 yılında Abdülhakîm Arvâsî ile tanıştıktan sonra büyük bir değişim yaşayan Kısakürek, 1943-1978 arasında 512 sayı yayımlanan Büyük Doğu Dergisi yoluyla İslamcı görüşlerini kamuoyuna duyuran ve Büyük Doğu Hareketi’ne önderlik eden bir şairdir. Dergi, Türkiye'de antisemitizmin yayılmasında öncü bir rol oynamıştır.

17 Eylül 1943'te "Büyük Doğu" dergisinin ilk sayısını çıkardı. Dergi zaman zaman kapatıldıysa da 1978 yılına kadar yayın hayatına devam etti.Necip Fazıl Kısakürek, 25 Mayıs 1983'te vefat etti.

İlgili Haberler
Teoman yeni şarkısını Necip Fazıl Kısakürek’e adadı
Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Dönence yeni bölüm ne zaman? Dönence 10 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Dönence yeni bölüm ne zaman? Dönence 10 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Maden suyunu sakın böyle tüketmeyin Sağlık
Maden suyunu sakın böyle tüketmeyin
BDDK'dan yönetmelik değişikliği Ekonomi
BDDK'dan yönetmelik değişikliği
Beyine bitiren 9 alışkanlıktan uzak durun. Doktorlar uyarılarını açıkladı Sağlık
Beyine bitiren 9 alışkanlıktan uzak durun. Doktorlar uyarılarını açıkladı
Aracın çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı Yaşam
Aracın çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı
Uşak'ta patlamamış el bombası bulundu Yaşam
Uşak'ta patlamamış el bombası bulundu
Arka Sokaklar 641 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Arka Sokaklar 641 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?