Necip Fazıl’ın oğlu Mehmed Kısakürek vefat etti

Medya Radar'ın haberine göre Kısakürek’in cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.
NUMAN KURTULMUŞTAN TAZİYE MESAJI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in muhterem oğlu, Büyük Doğu Yayınları sahibi Mehmed Kısakürek'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.