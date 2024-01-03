Necip Hablemitoğlu suikastı sanığı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından, hakkındaki yakalama kararı kapsamında dün gözaltına alınan Bozkır, emniyetteki işlemlerinden sonra Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

T24'ün haberine göre, SEGBİS yoluyla Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılan Bozkır'a, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015'te yakalanan ve bomba yapımında kullanılan mühimmat yüklü "soğan tırları" davası kapsamında verilen hüküm açıklandı.

Hüküm açıklandıktan sonra Hablemitoğlu suikastı davasının görüldüğü Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen Bozkır, adli kontrol şartlarına uymamasından dolayı tutuklandı.

İDDİANAME

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Çankaya'daki evinin önünde başından vurularak öldürülmesine ilişkin davanın sanıklarından olan Bozkır, kırmızı bültenle arandığı süreçte Milli İstihabarat Teşkilatı (MİT) tarafından 2022'de yurt dışında yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de isminin yer aldığı Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davada, sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi isteniyor.

İlgili mahkeme, 18 Mayıs 2023'teki duruşmada, tutuklu yargılanan sanıklar Göktaş, Altaylı, Bozkır, Mumcuoğlu, Köstem ve Emek'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak tutuksuz yargılanıyor. Adli kontrol şartlarını yerine getirmediği için Bozkır hakkında 3 Temmuz 2023'te tutuklama kararı verilmişti.