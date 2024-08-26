Necip Uysal'a geçmiş olsun ziyareti

Düzenleme: Kaynak: AA
Necip Uysal'a geçmiş olsun ziyareti

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve futbolculardan, ameliyat olan kaptan Necip Uysal'a geçmiş olsun ziyareti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve futbolcular, ameliyat edilen Necip Uysal'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hollandalı teknik adam ve Beşiktaşlı futbolcular, ön çapraz bağ operasyonu geçiren Necip Uysal'ı, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ziyaret etti.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, tecrübeli futbolcuya çiçek verirken, siyah-beyazlı ekibin sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü'den de oyuncunun durumuyla ilgili bilgi aldı.

Hollandalı çalıştırıcı, Necip Uysal'a sahalara güçlü dönmesi temennisinde bulundu.

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