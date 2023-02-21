Ahmet Ercan depremlerde neden hep sıradan insanların öldüğünü açıkladı. Neden zenginlere bir şey olmadığını da söyledi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’da da iki deprem meydana gelmiş, bu depremler sonucu 41 bini aşkın kişi hayatını kaybetmişti.

Bu kişilerin bir kısmı enkaz altından günler sonra canlı olarak çıkarılsa da bir süre sonra hayatlarını kaybetmişti. Hafızalara kazınan görsellerden biri olan deprem mezarlıklarında insanların adı dahi yazılmadan numaralarla gömüldüğü görülmüştü.

Öyle ki bazı can kayıpları için kefen bulunamamış gerek battaniyelerle gerek çöp torbalarıyla gerekse kendi kıyafetleriyle gömülmüştü.

Ülkemizi derinden etkileyen ve tek yürek olmamızı sağlayan depremler için Deprem bilimci ve jeofizik yüksek mühendisi Prof Dr. Övgün Ahmet Ercan bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar sosyal medyada paylaşım rekorları kırmaya başladı.

Ercan yaptığı bir canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"DEPREM YOKSULU ÖLDÜRÜR, VARLIKLI İNSANI ÖLDÜRMEZ"

Deprem zaten hep yoksulu öldürür. Varlıklı insanı öldürmez. Yoksullar kötü yerlerde, kötü yapılarda otururlar. Ve onlara şu anlatılmıştır: Bu yaşam gerçek yaşam değil. Ve yoksullara şükür etmesi öğretilir. Yani yoksulluklarından şikayet etmemesini.

"BU SENİN YAZGIN, TAKDİR-İ İLAHİ" DERLER

Tanrının bir ödül olarak buna geri döndürüleceğini söylerler ve göçük altında kalırlarsa da “bu senin yazgın, kaderin, takdir-i ilahi böyle” derler. 1970 yılından beri ben bütün siyasilerden hep bu sözü duyuyorum. Hemde hepsinde aynı şeyi duydum. “Deprem takdir-i ilahidir. Devletimiz büyüktür yapacak bir şey yoktur. En kısa zamanda yaralarınız sarılacaktır.” lafını düşünün ilk duyduğum yıl 1970’ti. Son duyduğum yıl 2023.