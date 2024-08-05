Neden evlenmediğini soran komşusunu öldürdü

Olay Kuzey Sumatra'daki Güney Tapanuli'de yaşandı.

Endonezya medya kuruluşu Detik Jogja'nın haberine göre, bölgenin Yardımcı Polis Komiseri (AKP) Maria Marpaung, kurbanın emekli bir devlet memuru olan Asgim Irianto olduğunu söyledi.

Saldırgan Parlindungan Siregar'ın saat 20.00 sıralarında elinde bir tahta parçasıyla evlerine geldiğini ve herhangi bir uyarıda bulunmadan mağdura saldırmaya başladığını itiraf etti.

Asgim, sokağa koştu ve Parlindungan tarafından takip edildi, ardından kafasına bir darbe aldı. Yere düşürüldükten sonra Asgim'in Parlindungan tarafından fena halde darp edildi.

AKP'li Maria, bölge sakinlerinin sonunda dayak atmaya son vererek Asgim'i hastaneye kaldırdığını, ancak hastaneye varamadan hayatını kaybettiğini belirttiler.

Kompas, polisin saldırıdan bir saat sonra Parlindungan'ı tutukladığını bildirdi.

AKP Maria'nın haberine göre, Parlindungan polis sorgusunda, komşusunun kendisine şaka yollu neden evli olmadığını sormasından rahatsız olduğu için Asgim'i döverek öldürmeye kararlı olduğunu söyledi.

Detik Jogja'nın haberine göre, ölümcül saldırıdan önce iki komşunun tavuklarının birbirlerinin kümesine gitmesi nedeniyle tartıştıkları öğrenildi.