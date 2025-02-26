Nedim Şener'in iddiası yalan çıktı! İmamoğlu'ndan beklenen hamle geldi

Yandaş Sabah gazetesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan "Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali istendi" haberi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi ve iddia yalanlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderdiği yazıda, üniversitenin İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülen yatay geçiş işlemleriyle ilgili inceleme talep etti.

İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da konu üzerine bir açıklamada bulundu. Ongun, Başsavcılığın İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptalini istediği iddiasının doğru olmadığını, savcılığın üniversiteden konuyla ilgili belgeleri talep ettiğini belirtti.

'NEDİM ŞENER' ADIMI

Ongun, ayrıca konuyla ilgili olarak iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Nedim Şener'in bugünkü yazısını işaret edip "Yalan haberin çıkış kaynağı bu kişinin bugünkü köşe yazısı. Başsavcılığın da yalanladığı bu şahısla ve benzerleriyle ilgili olarak, kamuoyunu alenen yanıltmaya dönük yazılar ve yargıya müdahaleye dönük faaliyetler nedeniyle hukuki hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz" dedi.