Nedović: Daha İyi Olacağız

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nedović: Daha İyi Olacağız

Kızılyıldız'ın yıldız ismi Nemanja Nedović, ABA Ligi'ndeki kötü başlangıcını takımın uyum sorunlarına bağladı. Baskonia maçı öncesi, her geçen maçta daha iyi olacaklarına inandığını belirtti.

Kızılyıldız, EuroLeague'deki ilk maçında Paris’te galip gelmesine rağmen, ABA Ligi'nde kötü bir başlangıç yaptı ve hafta sonu Split'e karşı aldığı mağlubiyetle 1-2'lik bir dereceye sahip. Nemanja Nedović, bu durum hakkında konuşarak, analiz yapmanın şu an kendisinin işi olmadığını ve Baskonia maçına odaklandıklarını belirtti.

Nedović, “Şu anda Baskonia maçına konsantreyiz, zor bir maç temposuna giriyoruz. Her galibiyet ya da mağlubiyet hızlıca unutuluyor. En büyük sorunumuz ise takımın hala tam olarak birbirine alışmaması. Yeni oyuncuları sisteme adapte etmeye çalışıyoruz, zamana ihtiyacımız var. Ancak her şey yolunda gidiyor ve maçtan maça daha iyi olacağız,” dedi.

Baskonia ise EuroLeague'de Partizan'a karşı kazandığı galibiyetle iyi bir başlangıç yaparken, İspanya Ligi'nde 0-2'lik bir skora sahip. Nedović, kendi sahalarındaki ilk maçta iyi bir atmosfer beklediklerini ve taraftarların desteğiyle galibiyete ulaşmak istediklerini vurguladı.

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