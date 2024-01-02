Nefes darlığına şifa olan otlar ortaya çıktı

Doğal gıdalara hem sağlıklı oldukları hem de hastalıklara karşı korudukları için insanlar ilgi gösteriyor.

Nefes darlığı gibi korkutucu bir sorunla mücadele etmek için doğal çözümler öne çıktı.

Nefes darlığına neyin iyi geldiği ortaya çıktı.

İŞTE NEFES DARLIĞINA FAYDALI OLAN BİTKİLER...

-Zencefil

- Adaçayı

- Karabiber çayı

- Limonlu su

- Zencefil ve karabiber çayı karışımı

- Soğan ve bal karışımı

- Akgünlük

- Soğan

- Sarımsak

NEFES DARLIĞI NEDİR?

Nefes darlığı veya nefes açlığı, kişinin normal aktivitelerini yapmasını engelleyen ve yaşam kalitesini azaltan bir durumdur. Bu durum, pek çok farklı nedenle ortaya çıkabilir ve kişinin nefes alıp verdiğini fark etmesine ve bunu yaparken zorlanmasına neden olur.

NEFES DARLIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Nefes yetmemesi veya boğuluyormuş gibi hissetme

-Göğüs ağrısı

-Kanlı balgam

-Nefes alıp verirken zorlanma

-Hırıltılı solunum

-Yeterince nefes alamama hissi

-Sürekli yorgunluk ve hâlsizlik

-Kronik veya ani başlayan öksürük

-Kolayca yapılabilen aktivitelerde güçlük çekme

-Nefes alamıyormuş gibi uyanarak gece uykusundan kalkma

-Dinlenirken bile nefes alıp verirken zorlanma

-Bilinç kaybı

-Kalp atışlarının hızlanması

-Kilo kaybı

-Baş ağrısı ve baş dönmesi

-Ayak bileklerinde ve bacaklarda şişme