TFF 1. Lig'in 14. haftasındaki İstanbulspor, Sakaryaspor'u konuk etti. Misafir takım 31'de gole yaklaştı. Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda uzak köşede Ben Yedder'in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti. 38'de İStanbulspor öne geçti. Loshaj'ın sol taraftan ortasında ceza sahası içindeki Sambissa'nın kafa ile indirdiği topu Emir Kaan ağlara gönderdi. 43'te Sakaryaspor penaltı kazandı.Ben Yedder, kaleci İsa'yı çalımlamak isterken yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, penaltı kararı verdi. 45'te penaltıyı kullanan Ben Yedder, kaleci İsa ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İKinci yarıda penaltı kazanan bu kez İstanbulspor oldu. 50'de Krstovski'nin ceza yayı üzerinden vuruşunda savunmada Salih Dursun'un müdahalesi sonrası oyun alanına geri döndü. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, Salih Dursun'un topa elle müdahale ettiğini işaret ederek penaltı noktasını gösterdi. 53'te penaltıda topun başına geçen Emir Kaan Gültekin, meşin yuvarlağı sağ alt köşeden filelerle buluşturdu. 54'te Sakaryaspor beraberliğe yaklaştı. Savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Ben Yedder'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 61'de skora denge geldi. Mirza'nın pasında topla buluşan Salih Dursun'un penaltı noktası önünden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Konuk takım 79'da öne geçmeye yaklaştı. Caner Erkin'in savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Ben Yedder'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla uzak köşeden auta gitti.

Maçın son dakikası nefes kesti. 90+4'te Serkan Yavuz'un sağ tararaftan yerden ortasında altı pas içindeki Lukasz Zwolinski topu ağlara gönderdi ve Sakaryaspor'u 3-2 öne geçirdi. Ancak konuk takımın sevinci bir dakika sürdü. 90+5'te İstanbulspor skora denge getirdi. Ömer Faruk Duymaz'ın sağ ayağıyla gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. Maç 3-3 biterken bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 15'e yükseltirken, Sakaryaspor ise 18'e çıkardı.