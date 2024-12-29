Nefes kesen mücadelede Udinese ile Torino berabere kaldı

Udinese, Serie A’nın 18. haftasında Torino’yu ağırladı. Orta sıralarda yer alan iki takımın karşılaşması Stadio Friuli’de gerçekleşti. Ev sahibi ekip, Fiorentina karşısındaki sürpriz galibiyetle sahaya moralli çıkarken, önemli oyuncularının eksikliği dikkat çekti. Thomas Kristensen, Maduka Okoye ve Gerard Deulofeu gibi isimler sakatlık nedeniyle forma giyemezken, Torino cephesinde de Sebastian Walukiewicz ve Duvan Zapata gibi kilit oyuncular sahada yer almadı. Teknik direktör Kosta Runjaic ise grip nedeniyle kulübede bulunamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı dengeli başladı. Torino’nun hücumcularından Yann Karamoh ve Florian Thauvin tehlikeli pozisyonlar yaratsa da sonuç alamadı. İlk gol, 44. dakikada Udinese’den geldi. Thauvin’in kullandığı köşe vuruşunda Jaka Bijol topu arkaya aşırttı ve Isak Touré’nin dokunuşuyla ağlarla buluştu. Touré, Serie A’daki ilk golünü atarken, boy avantajıyla fark yarattı.

TORİNO’DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

İkinci yarıya hızlı başlayan Udinese, 54. dakikada farkı ikiye çıkardı. Thauvin’in asistiyle Lorenzo Lucca, altı pas içinde yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı. Torino, bu gole rağmen direncini korudu ve dakikalar ilerledikçe maça ortak oldu.

60. dakikada bir köşe vuruşunda yaşanan karambolde, Che Adams ilk denemesinde başarılı olamasa da ikinci vuruşunda topu ağlara gönderdi ve durumu 2-1’e getirdi. Adams’ın bu golü, Torino’nun moralini yükseltti. 10 dakika sonra Valentin Lazaro’nun ortasında, Udinese savunmasının uzaklaştıramadığı top Samuele Ricci’nin önünde kaldı. Ricci, düzgün bir vuruşla skoru eşitlemeyi başardı.

SANCHEZ’İN DUYGUSAL DÖNÜŞÜ

Karşılaşmanın son dakikalarında, Udinese tribünleri tarihi bir ana tanıklık etti. Alexis Sanchez, 2011 yılından sonra ilk kez Udinese formasıyla sahaya çıktı. Sanchez’in dönüşü, taraftarları duygulandırdı ve alkışlarla karşılandı.

Bu sonuçla Torino, zorlu deplasmandan bir puanla dönerek orta sıralardaki yerini korudu. Udinese ise kaçırdığı galibiyet fırsatına rağmen oynadığı etkili futboluyla takdir topladı.