Nefes adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Nefes isminin anlamını araştırıyor. Peki, Nefes ne demek? Nefes isminin anlamı nedir?

NEFES NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Nefes ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Soluk.

- Canlılık, hayat belirtisi.

- Şifa amacıyla hastaya okunan dua

- Sigara, pipo içilirken içe çekilen duman.

- Bektaşi ve Alevilerin görüş ve düşüncelerini belirtmek için yazılmış şiir.

NEFES İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Nefes ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Nefes ismini koymak caizdir.