Nehir kuruyunca tarihi kilise ortaya çıktı

Meksika'nın Chiapas eyaletindeki Grijalva Nehri'nin kuruması sonucu tarihi kilise 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı.

Nehir kuruyunca tarihi kilise ortaya çıktı

Meksika basınında çıkan habere göre, yağışların azalmasıyla beraber 16. yüzyılda inşa edilen tarihi Quechula Kilisesi tamamen görünür oldu.

Baraj yapımı nedeniyle 1960'da sular altında kalan kilise nehrin kurumasının ardından halkın ziyaretçi akınına uğradı.

Son yılların en kurak mevsimini yaşayan Grijalva Nehri, geçimini balıkçılıktan sağlayan halk için üzüntüye neden oldu.

Meteoroloji tahminlerine göre, bölge bir süre daha kuraklıkla boğuşacak ve kısa zamanda sağanak beklenmiyor.

Tarihi kilisenin bu vesileyle birkaç hafta daha ziyaret edileceği bilgisi paylaşıldı. (AA)

screenshot-1.png

screenshot-2.png

Öne Çıkanlar
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Deniz kıyısında erkek cesedi bulundu Güncel
Deniz kıyısında erkek cesedi bulundu
Kılıçdaroğlu devam edip etmeme kararını verdi Siyaset
Kılıçdaroğlu devam edip etmeme kararını verdi
Altın, dolar ve euro yatırımı olanlar dikkat. Uzmanından kritik uyarı Ekonomi
Altın, dolar ve euro yatırımı olanlar dikkat. Uzmanından kritik uyarı
Peygamber çiçeği öksürüğe nefes darlığı bronşite iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Peygamber çiçeği öksürüğe nefes darlığı bronşite iyi geliyor
2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu Güncel
2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
Ali Koç'tan döviz kuru çıkışı: Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikeye atamam Spor
Ali Koç'tan döviz kuru çıkışı: Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikeye atamam
Borsa güne düşüşle başladı Ekonomi
Borsa güne düşüşle başladı