Nehir adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Nehir isminin anlamını araştırıyor. Peki, Nehir ne demek? Nehir isminin anlamı nedir?

NEHİR NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Nehir ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Bol, fazla, çok.

- Akarsu, ırmak.

- Asur kraliçesinin adı.

NEHİR İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Nehir ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Nehir adını koymak caizdir.