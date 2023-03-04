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Nejat İşler'den deprem açıklaması: "Deprem beni depresyona soktu"

Nejat İşler, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Oyuncu, "Arkadaşlar, depremden dolayı moralim çok bozuk. Deprem beni depresyona soktu" dedi.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 12:39
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Nejat İşler depremle ilgili konuştu! "Deprem beni depresyona soktu"

Nejat İşler'den deprem açıklaması: ''Deprem beni depresyona soktu''
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Septik şok (Sepsis) geçiren Nejat işler, 17 Ocak 2014 tarihinde hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı 22 Ocak'ta Bodrum'daki hastaneden İstanbul'da özel bir hastaneye nakledilmişti. Sevenlerini korkutan oyuncu, Nisan 2014'te taburcu olmuştu.

İLK ÖNCE KONUŞMAK İSTEMEDİ

Uzun süre önce Bodrum'da yaşayan, İstanbul'a sadece dizi ve film çekimleri için gelen Nejat İşler, geçtiğimiz yıl Gümüşlük'ten ayrıldı. Ünlü oyuncu Nejat İşler önceki akşam arkadaşları ile Cihangir'de bir mekanda oturup saatlerce sohbet etti. Konuşmak istemeyen İşler fotoğraflarının da çekilmesini istemedi.

"DEPREMDEN DOLAYI MORALİM ÇOK BOZUK"

Daha sonra kararını değiştirerek şöyle konuştu:
"Arkadaşlar depremden dolayı moralim çok bozuk. Bu deprem beni depresyona soktu. Madem bu kadar beklediniz fotoğraf da çekebilirsiniz. Daha sonra beklemez giderseniz sevinirim."
Oyuncu, daha sonra arkadaşları ile sohbet etmeye devam etti.


 
 

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