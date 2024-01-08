Nejat İşler eski rol arkadaşına yumruk attı. Alkol şişede durduğu gibi durmadı

Kaynak: Haber Merkezi
Nejat İşler eski rol arkadaşına yumruk attı. Alkol şişede durduğu gibi durmadı
Oyuncu Nejat İşler gece kulübü çıkışı eski rol arkadaşı İnanç Konukçu ile kavga etti.

TV100'den Onur Üçkarışoğlu’nun haberine göre, oyuncu Nejat İşler, Asmalımescit’te bir gece kulübünde oyuncu arkadaşı Birce Akalay ile eğlendi.

Bu sırada İşler, Behzat Ç. dizisinden rol arkadaşı İnanç Konukçu da geldi.

İddiaya göre, yüksek alkolün etkisiyle arkadaşını tanımayan İşler, Konukçu’ya yumruk attı.

BİRCE AKALAY BAŞINI DUVARA VURDU

Yine gelen iddialara göre, o sırada orada bulunan Birce Akalay da arbede sırasında başınmı duvara çarptı.

İddiaları doğrulayan oyuncu İnanç Konukçu, “Bizim aramızda tatsız bir olay olmaz. Abim bana kızar. Ben abime sinirlenirim sadece. Ben içime atarım. Abim bana kızar ama…” ifadelerini kullandı.

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